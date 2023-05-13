Мюнхен, Германия, , 19:12 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Шальке» в матче 32-го тура чемпионата Германии по футболу (бундеслиги). Встреча прошла 13 мая и завершилась со счётом 6:0.

В составе «Баварии» дубль оформил полузащитник Серж Гнабри, забивший на 50-й и 65-й минутах. Также отличились нападающий Томас Мюллер (21), хавбек Йозуа Киммих (29) с пенальти, форвард Матис Тель (80) и защитник Нуссайр Мазрауи (92).

В настоящее время «Бавария» с 68 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Шальке» идёт на 16-м месте с 30 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Штуттгарт» одержал победу над мёнхенгладбахской «Боруссией» в матче 30-го тура бундеслиги. Встреча завершилась со счётом 2:1.