Трофей РПЛ и золотые медали чемпионата России вручили игрокам «Зенита»

Санкт-Петербург, , 19:10 — REGNUM Игрокам петербургского «Зенита» вручили золотые медали чемпионата России, а также чемпионский трофей Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игроки команды «Зенит» Дарья Драй © ИА REGNUM

Церемония награждения состоялась после матча 27-го тура РПЛ с «Краснодаром», который завершился со счётом 2:2, на стадионе на Крестовском острове. Команда из Санкт-Петербурга завоевала титул 7 мая, обыграв московский «Спартак» в 26-м туре РПЛ.

Команда Сергея Семака взяла титул в пятый раз подряд. При этом «Зенит» повторил рекорд РПЛ по досрочной победе в турнире, оформив чемпионство за четыре тура до завершения чемпионата.

Как сообщало ИА REGNUM, главный арбитр матча «Зенит» — «Спартак» Павел Кукуян ошибочно засчитал один из голов в ворота московского клуба. Матч прошёл 7 мая в Санкт-Петербурге в рамках 26-го тура чемпионата России по футболу. «Зенит» одержал победу со счётом 3:2. На 40-й минуте полузащитник Андрей Мостовой забил гол после передачи Клаудиньо.