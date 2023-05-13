Тбилиси, 13 мая, 2023, 19:02 — ИА Регнум. В Тбилиси сохраняется спокойная обстановка, оппозиция не устраивает акций протеста после того, как правительство России отменило визовый режим с Грузией и запрет на полёты в республику. Об этом сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Возобновление прямого сообщения между странами вызвало у грузинской оппозиции негативную реакцию. Представители оппозиционного блока начали давать комментарии о том, что этот шаг является доказательством сближения Грузии с Россией и отказом от продолжения курса, ориентированного на Запад.

Тем не менее протестов в республике практически не было, даже после того, как представители властей Грузии положительно отнеслись к решениям Москвы. Акция протеста прошла лишь у здания МИД Грузии, в которой приняли участие несколько десятков человек. Уточняется, что лидеры оппозиции в мероприятии не участвовали.

По состоянию на 13 мая, никаких протестов в столице Грузии нет, обстановка остаётся спокойной. Какие-либо акции анонсированы не были.

Отмечается, что протесты могут быть организованы, если авиакомпании РФ возобновят прямые рейсы в Тбилиси. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что республика сможет принять только не подпавшие под санкции Евросоюза рейсы российских авиакомпаний и борты из РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией и разрешил отечественным авиакомпаниям вновь совершать полёты в эту страну. МИД Грузии положительно оценил отмену Москвой визового режима, однако грузинский президент Саломе Зурабишвили назвала отмену виз для грузин провокацией.

Тем временем российские авиакомпании могут начать полёты в Грузию уже на следующей неделе, поделился источник в авиакругах. Президент Союза туристических агентств, заместитель директора ассоциации «Турпомощь» Сергей Голов тем не менее считает, что сообщения о планах возобновить авиаперелёты в Грузию на следующей неделе вызывают сомнения, потому что ещё не все решения согласованы между двумя странами. По его словам, полностью наладить и запустить прямые авиарейсы из России в Грузию получится не раньше июня.

Евросоюз, в свою очередь, призвал Грузию не пускать российские самолёты на свою территорию. «Евросоюз запретил своим авиакомпаниям полёты в Россию и над её территорией и призывает остальные страны, в том числе Грузию, претендующую на статус кандидата на вступление в ЕС, присоединиться к этим санкциям», — сказал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.