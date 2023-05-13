Турин, Италия, , 18:35 — REGNUM Травму получил российский полузащитник итальянского футбольного клуба «Торино» Алексей Миранчук, он сломал мизинец. Об этом 13 мая сообщил главный тренер команды Иван Юрич.

Алексей Миранчук Андрей Пронин © ИА REGNUM

«Мы потеряли Миранчука, потому что он сломал мизинец. Он пропустит ближайший матч», — приводит слова Юрича портал Pazzi di Fanta.

14 мая «Торино» на выезде сыграет против «Вероны» в рамках 35-го тура итальянской Серии А.

Миранчук играет за «Торино» на правах аренды с лета 2022 года. В нынешнем сезоне он сыграл в 26 матчах чемпионата Италии, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Миранчук занимает четвёртое место в списке самых дорогих российских футболистов. По версии портала Transfermarkt, его стоимость составляет €12 млн. Возглавил этот рейтинг полузащитник «Монако» Александр Головин, которого оценили в €25 млн.