Турин, Италия, 13 мая, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Травму получил российский полузащитник итальянского футбольного клуба «Торино» Алексей Миранчук, он сломал мизинец. Об этом 13 мая сообщил главный тренер команды Иван Юрич.

Андрей Пронин ИА REGNUM Алексей Миранчук

«Мы потеряли Миранчука, потому что он сломал мизинец. Он пропустит ближайший матч», — приводит слова Юрича портал Pazzi di Fanta.

14 мая «Торино» на выезде сыграет против «Вероны» в рамках 35-го тура итальянской Серии А.

Миранчук играет за «Торино» на правах аренды с лета 2022 года. В нынешнем сезоне он сыграл в 26 матчах чемпионата Италии, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Миранчук занимает четвёртое место в списке самых дорогих российских футболистов. По версии портала Transfermarkt, его стоимость составляет €12 млн. Возглавил этот рейтинг полузащитник «Монако» Александр Головин, которого оценили в €25 млн.