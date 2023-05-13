Санкт-Петербург, , 18:30 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 13 мая в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:2.

Футбол Иван Шилов © ИА REGNUM

На 15-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Зенита» Малком, для которого этот гол стал уже 23-м в текущем сезоне РПЛ.

Во втором тайме футболисты «Краснодара» сумели переломить ход матча, отправив в ворота «Зенита» два мяча. Отличились полузащитники Михайло Баньяц на 51-й минуте и Алексей Ионов на 58-й.

Тем не менее, игроки санкт-петербургского клуба смогли уйти от поражения. На шестой добавленной минуте форвард Матео Кассьерра сравнял счёт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 мая «Зенит» обыграл «Спартак» и досрочно стал чемпионом России по футболу. Команда Сергея Семака взяла титул в пятый раз подряд. При этом «Зенит» повторил рекорд РПЛ по досрочной победе в турнире, оформив чемпионство за четыре тура до завершения чемпионата.