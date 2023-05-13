Депутат Шеремет призвал разорвать дипотношения с Британией после ударов Storm Shadow в Луганске

Москва, , 18:36 — REGNUM Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал разорвать дипломатические отношения с Великобританией, назвав её врагом.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Британия, став участником конфликта на Украине, поставляя туда большие партии оружия, открыто демонстрирует свои агрессивные планы в отношении России и фактически является нашим врагом», — сказал он 13 мая РИА Новости.

Он считает, что Россия должна разорвать дипломатические отношения в Великобританией, выгнать послов и закрыть британские диппредставительства, а также арестовать счета и конфисковать все их активы, которые затем направить на восстановление инфраструктуры, пострадавшей от ударов британских ракет.

Так, отметил депутат, необходимо демилитаризировать западные границы Украины, примыкающие к Польше, чтобы остановить переброску с «дикого Запада» на Украину летального оружия.

Днём ранее Шеремет уже заявлял, что в случае применения ВСУ ракет большой дальности Storm Shadow Россия может нанести массированный удар по западным границам Украины с применением тактического оружия. Он подчеркнул, что пора «остудить горячие головы», которые вздумали посягнуть на границы России.

Как сообщало ИА REGNUM, политолог Иван Коновалов считает, что Великобритания поставила на карту всё и желает играть по-крупному, о чём свидетельствует заявление главы британского минобороны Бена Уоллеса о поставках Украине крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поставка Лондоном руководству Украины ракет большой дальности потребует адекватного ответа от военных РФ.

Тем временем 13 мая стало известно, что для удара по Луганску 12 мая ВСУ использовали ракеты Storm Shadow, поставленные Британией.

По словам официального представителя Минобороны, истребительная авиация ВКС России сбила самолёт Су-24, наносивший удар по Луганску, и прикрывавший его истребитель Миг-29.