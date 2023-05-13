Исламабад, , 18:38 — REGNUM Бушевавшие в Пакистане протесты смолкли после решения суда, отпустившего бывшего премьер-министра страны, лидера оппозиционной партии «Техрик-и-Инсаф» (PTI) Имрана Хана домой — в его резиденцию. Заседание Верховного суда Пакистана состоялось вчера, 12 мая.

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хана © EPA/RAHAT DAR/EPA/ТАСС

Суд отпустил экс-премьера Имрана Хана на 2 недели под залог Кадр из видео

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан у здания Верховного суда Пакистана. Исламабад 12.05.2023 © Raja Imran/Global Look Press

Во время разбирательств государственное здание осаждали сторонники опального политика. Они вели себя настолько горячо, что полиции для их усмирения и восстановления общественного порядка пришлось прибегнуть к задержаниям.

Протест сторонников Техрик-и-Инсаф (PTI) против ареста бывшего премьер-министра Пакистана и главы PTI Имран Хана. Пакистан © PPI/Global Look Press

Протест сторонников Техрик-и-Инсаф (PTI) против ареста бывшего премьер-министра Пакистана и главы PTI Имран Хана. Пакистан © PPI/Global Look Press

Задержание сторонников Имран Хана © PPI/Global Look Press

Сотрудники экономической разведки задержали Имрана Хана во вторник, 9 мая, в рамках антикоррупционного расследования. По данным следствия, бывший премьер-министр и его супруга получили 5 млрд рупий и десятки гектаров земли от одной из компаний недвижимости якобы за защиту в деле об отмывании денег. Предполагается, что действия политика могли повлечь государственный ущерб в объёме до 50 млрд рупий.

Протест сторонников Техрик-и-Инсаф (PTI) против ареста бывшего премьер-министра Пакистана и главы PTI Имран Хана. Пакистан © PPI/Global Look Press

Протест сторонников Техрик-и-Инсаф (PTI) против ареста бывшего премьер-министра Пакистана и главы PTI Имран Хана. Пакистан © PPI/Global Look Press

В ответ на задержание Хана в Пакистане начались протесты. Их участники заявляли, что преследование носит заказной и политический характер, и связано с высокой популярностью политика среди населения. Страну охватили митинги, беспорядки, погромы и пожары.

Протест сторонников Техрик-и-Инсаф (PTI) против ареста бывшего премьер-министра Пакистана и главы PTI Имран Хана. Пакистан © PPI/Global Look Press

Протест сторонников Техрик-и-Инсаф (PTI) против ареста бывшего премьер-министра Пакистана и главы PTI Имран Хана. Пакистан © PPI/Global Look Press

Волнения приняли масштабный и даже беспрецедентный характер. По данным китайского агентства «Синьхуа», в столкновениях протестующих с полицией в Пакистане погибли десять человек, при этом более 1750 человек пострадали.

Полиция Пакистана готовится противостоять сторонникам Имран Хана © PPI/Global Look Press

Полиция Пакистана применяет слезоточивый газ против протестующих © PPI/Global Look Press

Суд в Исламабаде арестовал Имрана Хана на восемь дней, но уже в четверг, 11 мая, Верховный суд страны признал это решение незаконным. Он распорядился немедленно освободить экс-премьера, однако придать формальный ход постановлению удалось лишь на следующий день, 12 мая. Тогда коллегия судей одобрила освобождение политика под залог сроком на две недели, до 26 мая.

Протест сторонников Техрик-и-Инсаф (PTI) против ареста бывшего премьер-министра Пакистана и главы PTI Имран Хана. Пакистан © PPI/Global Look Press

Протест сторонников Техрик-и-Инсаф (PTI) против ареста бывшего премьер-министра Пакистана и главы PTI Имран Хана. Пакистан © PPI/Global Look Press

Полиция Пакистана пострадала от столкновения с протестующими © PPI/Global Look Press

Кортеж Имрана Хана, направившийся из Исламабада в Лахор, где находится его резиденция, встречали тысячи сторонников. Они праздновали событие как свою победу. Массовые протесты в Пакистане временно стихли.

Активисты Техрик-и-Инсаф (PTI) приветствуют освобождение Имран Хана. Лахор. Пакестан © PPI/Global Look Press

Суд отпустил экс-премьера Имрана Хана на 2 недели под залог Кадр из видео

Активисты Техрик-и-Инсаф (PTI) приветствуют освобождение Имран Хана. Лахор. Пакестан © PPI/Global Look Press

Занимавший должность премьер-министра Имран Хан был свергнут, по его собственной оценке, около года назад. В события, по его мнению, вмешались американцы из-за его дружественных и особых связей с Москвой и Пекином.