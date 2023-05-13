ЭСК РФС: арбитр Кукуян ошибочно засчитал гол в ворота «Спартака» в матче с «Зенитом»

Москва, , 18:14 — REGNUM Главный арбитр матча «Зенит» — «Спартак» Павел Кукуян ошибочно засчитал один из голов в ворота московского клуба. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Футбол Иван Шилов © ИА REGNUM

Матч прошёл 7 мая в Санкт-Петербурге в рамках 26-го тура чемпионата России по футболу. «Зенит» одержал победу со счётом 3:2. На 40-й минуте полузащитник Андрей Мостовой забил гол после передачи Клаудиньо.

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС приняла решение, что Кукуян ошибочно засчитал взятие ворот «Спартака» из-за того, что в начале результативной атаки хавбек «Зенита» Далер Кузяев нарушил правила против полузащитник красно-белых Романа Зобнина.

Также отмечается, что Кукуян правильно не назначил пенальти в ворота «Зенита» на 38-й минуте.

Как сообщало ИА REGNUM, «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу. Команда Сергея Семака взяла титул в пятый раз подряд. При этом «Зенит» повторил рекорд РПЛ по досрочной победе в турнире, оформив чемпионство за четыре тура до завершения чемпионата.