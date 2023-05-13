Министр юстиции Чуйченко предложил лишить иностранных агентов возможности зарабатывать

Санкт-Петербург, , 18:12 — REGNUM Иностранных агентов следует полностью лишить возможности зарабатывать деньги в России, а статус иноагента нужно давать в том числе за деятельность, направленную против духовно-нравственных ценностей, заявил 13 мая министр юстиции России Константин Чуйченко.

Иноагенты Сергей Корсун © ИА REGNUM

Сейчас иностранные агенты лишены возможности получать государственное финансирование, но такого ограничения недостаточно, считает министр.

«Иностранный агент — это статус, (наделение — ред.) которым предполагает необходимость соблюдения этим лицом определенных условий. И этот статус (гражданин — ред.) должен приобретать, в том числе, если его деятельность направлена против наших духовно-нравственных ценностей», — заявил Чуйченко на Международном Петербургском юридическом форуме.

Также он сообщил, что министерство юстиции намерено разработать критерии для проведения экспертиз о соответствии нравственным ценностям рекламной продукции.

Статус иностранных агентов с 2012 года присваивается в России лицам и организациям, получающим иностранное финансирование или находящихся под иностранным влиянием. Иностранные агенты должны регистрироваться в качестве таковых в Минюсте и сопровождать пояснением о своём статусе все свои материалы в публичном пространстве.

В марте 2023 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что молодые люди в России первыми попадают под удар западной пропаганды, а потому важно оградить их и остальных граждан страны от влияния деструктивных течений и организаций, а также создавать условия для укрепления патриотизма.