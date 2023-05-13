Минюст РФ намерен разработать экспертизу соответствия рекламы нравственным ценностям

Москва, , 18:15 — REGNUM Министерство юстиции России намерено разработать экспертизу для проверки рекламы и иной продукции на соответствие традиционным духовно-нравственным ценностям. Об этом 13 мая заявил глава ведомства Константин Чуйченко в ходе сессии «Бесогон и право», проходящей в рамках XI Петербургского международного юридического форума.

Министр Юстиции РФ Константин Чуйченко Дарья Драй © ИА REGNUM

«Я считаю, что у нас институт духовно-нравственных ценностей создан, а реклама не может быть безнравственной, соответственно, мы сейчас рекламу должны проводить сквозь эти институты», — отметил он.

Министр напомнил, что в прошлом году в министерстве создали отдельный вид экспертизы — политологический, которая определяет возможность отнесения той или иной общественной деятельности к политической.

Глава ведомства также предложил создать новый вид экспертизы — «этикологический», которая позволит определять возможность отнесения того или иного продукта к духовно-нравственным ценностям.

В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». В документе сказано, что основы госполитики утверждаются в соответствии с законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации».