В «Спартаке» объяснили поведение тренера Абаскаля после ничьей с «Химками»

Химки, Московская область, , 17:57 — REGNUM У главного тренера московского футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаля были причины для того, чтобы не общаться с прессой после матча с «Химками». Об этом заявил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов, сообщает 13 мая «Чемпионат».

Главный тренер ФК «Спартак» Гильермо Абаскаль © Александр Ступников/РИА Новости

«Спартак» в гостевом матче 27-го тура чемпионата России сыграл вничью с клубом «Химки». Встреча завершилась счётом 1:1, Абаскаль после игры отказался отвечать на вопрос журналистов, заявив, что в последнее время «случилось слишком много вещей».

По словам Зеленова, тренер «сказал то, что хотел сказать». Он не исключил, что слова Абаскаля относились к работе судей на матче. Глава пресс-службы напомнил, что тренер всегда отвечает на все вопросы, и предложил дождаться матча с ЦСКА.

«Если сегодня произошло то, что произошло — значит, на то были причины», — добавил Зеленов.

Как сообщало ИА REGNUM, на 23-й минуте Резиуан Мирзов из «Химок» забил мяч в ворота «Спартака». Ответный год забил на 56‑й минуте Александр Соболев. На 46‑й минуте полузащитника «Спартака» Даниила Денисова удалили из-за двух жёлтых карточек.

Денисов после матча заявил журналистам, что судья неверно показал ему вторую жёлтую карточку. Соболев добавил, что из-за ошибки арбитра ход матча изменился.

В турнирной таблице «Спартак» находится на 4-м месте с 50 очками, «Химки» занимают 15-е с результатом 18 очков.