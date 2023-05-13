Анкара, 13 мая, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Последние данные опросов общественного мнения, проведённые турецкой оппозицией, свидетельствуют о росте поддержки кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу до уровня более 49%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП).

VOA Кемаль Кылычдароглу

«По самым последним данным наших опросов, Кемаль Кылычдароглу набирает более 49%. То есть это прямо на острие ножа», — сказал собеседник агентства.

Представитель партии также выразил уверенность, что соперник действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «стопроцентно выиграет» в первом или втором туре выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что турецкая оппозиция, если она придёт к власти, легко договорится с администрацией президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена.

По его словам, оппозиция ставит своей главной целью во внешних связях интеграцию с ЕС. Он также отметил, что кандидат в президенты от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и его команда не считают правильными личные подходы в политике, и в ближайшее время не составит труда договориться с администрацией Байдена.