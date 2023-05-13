В центре Москвы погиб рабочий при обрушении перекрытий в торговом доме Г. И. Хаджи-Консты

Москва, , 18:07 — REGNUM В результате обрушения перекрытий в здании, расположенном в центре Москвы, погиб рабочий. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

Убийство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По предварительной информации, 13 мая 2023 года в здании, расположенном в центре Москвы, обрушение перекрытий произошло во время проведения ремонтных работ.

Отмечается, что в результате пострадали двое рабочих, несмотря на оказанную медицинскую помощь один из рабочих скончался, другой рабочий был доставлен в больницу.

По данному факту следователи проводится доследственную проверку.

Несмотря на то, что в сообщении пресс-службы не указано, по какому адресу произошёл инцидент, можно предположить, что происшествие случилось в здании, расположенном на Большом Черкасском переулке.

Как передавало ИА REGNUM, в Большом Черкасском переулке, дом 4, строение 1, в торговом доме Г. И. Хаджи-Консты, который находится на реконструкции, произошло обрушение перекрытий на втором этаже на площади 35 кв. метров. Ранее сообщилось, что в результате происшествия пострадали двое рабочих.