Ватикан, , 17:42 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский, который утром 13 мая прибыл в Рим, где провёл встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони, приехал в Ватикан на аудиенцию к папе Римскому Франциску.

Президент Украины Владимир Зеленский © Pavlo Gonchar/Global Look Press

По информации СМИ, речь идёт о приватном визите, который не планировался заранее.

Как передавало ИА REGNUM, президент Украины может остаться в Риме на ночь, а утром вылетит в Берлин. В связи с приездом президента Украины в Италии усилены меры безопасности, была организована бесполётная зона в центре Рима. Некоторые районы находятся под контролем кинологов, саперов и снайперов, под наблюдение попали река Тибр, канализационная сеть, парки. Были привлечены порядка одной тысячи агентов правоохранительных органов.

По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, было бы уместно посредничество папы Римского Франциска в гуманитарных вопросах. По его словам, для Украины актуальны договорённости о помощи в решении гуманитарных вопросов, поставках оружия, а также защите на внешних рынках.

В конце апреля понтифик заявил, что готовит мирную миссию для прекращения украинского конфликта. Сообщалось, что Москва и Киев проинформированы об этом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в преддверии встречи Владимира Зеленского с папой Римским Франциском отметил, что Кремлю не поступала информация о «мирной» миссии Святого престола по урегулированию конфликта на Украине.

В апреле этого года папа Римский принимал в Ватикане премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Владимир Зеленский впервые встретился в Ватикане с папой Франциском в феврале 2020 года.