Лукашенко подписал указ, в котором установил безвизовый въезд в страну участникам II Игр стран СНГ

Минск, , 17:33 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о подготовке и проведении в республике II Игр стран СНГ, в котором установил безвизовый въезд для участников, сообщило 13 мая агентство БелТА.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Указом устанавливается ряд преференций и льгот для участников Игр и волонтёров», — сказано в сообщении.

Среди них, как отмечает агентство, — безвизовый въезд в Белоруссию для участников, освобождение от необходимости регистрации на территории страны.

Кроме того, участники и волонтёры Игр смогут бесплатно ездить в общественном транспорте, освобождаются от налогообложения доходов в размере стоимости бесплатно предоставляемых питания, проживания, материально-технического, транспортного и иного обеспечения.

II Игры стран СНГ пройдут с 5 по 13 августа в 11 городах Белоруссии по 20 видам спорта.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин на совещании президента Владимира Путина с правительством 2 мая выступил с предложением провести Игры БРИКС 2024 года на территории России.

Министр подчеркнул, что сегодняшняя ситуация в мире подтверждает необходимость и важность дальнейшего усиления спортивной повестки в рамках межгосударственных объединений, таких как ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), СНГ (Содружество Независимых Государств) и БРИКС.