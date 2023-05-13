Нью-Йорк, США, 13 мая, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Жители американского города Нью-Йорка, обнаружившие на столбе стикер с антироссийским лозунгом, переделали его в призыв «остановить Украину». Фотографию столба со стикером опубликовал в социальной сети журналист Джереми Лоффредо.

Иван Шилов ИА REGNUM Нью-Йорк

Уточняется, что стикеры цветом украинского флага с высказываниями, содержащими антироссийские лозунги, были разорваны и заново собраны в другом порядке. В результате на столбе появился призыв «остановить Украину» и «вооружить президента России Владимира Путина».

Подписчики американского журналиста сочли эту шутку весьма удачной.

Один из комментаторов поста сообщил, что готов угостить выпивкой того, кто придумал подобное. Другой отметил, что призыв вышел весьма логичным, а третий счёл, что было бы неплохо заказать себе футболку с таким лозунгом.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале перечёркнутый основной символ государственного герба Украины — трезуб разместили футбольные болельщики возле поля во время футбольного матча в Польше. На баннере было написано «Это не наша война».

Лозунг появился через час после начала игры на стадионе во Вроцлаве, где играла местная команда «Шленск». Издание сочло удивительными такие действия болельщиков на фоне того, что вроцлавский клуб ранее активно поддерживал Украину, собирая гуманитарную помощь.