Глава МИД Румынии Ауреску призвал составить реестр людей, «дестабилизирующих Молдавию»

Бухарест, , 17:52 — REGNUM Глава МИД Румынии Богдан Ауреску полагает, что нужно как можно скорее создать реестр лиц, которые должны быть подвергнуты санкциям Евросоюза за попытки дестабилизировать ситуацию в Молдавии. Об этом 13 мая сообщает РИА Новости.

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску © EPA/ROBERT GHEMENT/ТАСС

«Я обращусь за поддержкой к моим коллегам для оперативного составления списка первых лиц в новом режиме санкций, который был недавно создан по моему предложению в феврале против лиц, которые действуют, чтобы дестабилизировать Молдавию или которые действуют против конституционного строя Молдавии», — приводит агентство его слова.

Ауреску уточнил, что решение о создании санкционного механизма было принято в очень короткие сроки, поэтому нужно не затягивать с его применением на практике.

Как передавало ИА REGNUM, Соединённые Штаты ввели санкции в отношении экс-председателя Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка и лидера партии «Шор» Илана Шора, которые также являются крупными бизнесменами.

По словам посла США в Кишинёве Кента Дойла Логсдона, министерство финансов США объявило о введении санкций против молдавских олигархов Владимира Плахотнюка и Илана Шора и связанных с ними юридических и физических лиц за системную коррупцию и вмешательство в выборы, якобы поддерживаемое Кремлем.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что санкции США в отношении в отношении в отношении экс-председателя Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка и Илана Шора, возглавляющего партию «Шор» является вмешательством во внутренние дела республики.