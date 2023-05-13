Брянск, 13 мая, 2023, 17:23 — ИА Регнум. В Брянской области потерпели крушение два вертолёта Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35, сообщил 13 мая председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Mil.ru Бомбардировщик Су-34 ВКС России

«По уточнённым данным, сбиты два Ми-8, один Су-35 и один Су-34», — написал он в Telegram-канале.

Рогов добавил, что лётчики вертолетов и бомбардировщика Су-34 погибли.

По предварительным данным, все они входили в одну авиагруппу.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате крушения в Клинцах вертолёта Ми-8 была ранена местная жительница, повреждено пять домовладений.

Ранее в городе Клинцы обнаружены обломки упавшего вертолёта. В Сети появились видеозаписи с вертолётом, потерпевшим крушение в Брянской области.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 12 мая, в Крыму при выполнении учебно-тренировочного полёта упал военный вертолёт Ми-28. Оба пилота погибли. Согласно опубликованным данным, инцидент произошёл в Джанкойском районе.