Вена, 13 мая, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Европейский союз дзюдо (EJU) поддержал решение Международной федерации дзюдо (IJF) о допуске 20 нейтральных спортсменов из Белоруссии и России к участию в олимпийской квалификации на Игры-2024 в Париже. Об этом 13 мая сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в Европейском союзе дзюдо.

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По его информации, 20 индивидуальных нейтральных спортсменов из Белоруссии и России после чемпионата мира в Дохе сохранят шансы на отбор на Олимпиаду.

«Мы полностью выполняем требования Международной федерации дзюдо. Статус-кво турниров Европейский союз дзюдо будет соответствующим образом скорректирован», — приводит агентство слова главы организации Ласло Тоты.

Как передавало ИА REGNUM, международная федерация дзюдо не допустила к участию в чемпионате восемь спортсменов из России. Было проведено «тщательное изучение биографических данных», поводом для недопуска стали высказывания дзюдоистов на тему специальной военной операции России на Украине или их принадлежность к Вооружённым силам.

Остальных спортсменов из России допустили к участию в чемпионате в нейтральном статусе. Зрителям при этом запретили демонстрировать на трибунах георгиевские ленты, а нарушителей заставили покинуть зал. Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова назвала эти действия организаторов турнира провокацией.

Президент России Владимир Путин поздравил Армана Адамяна с победой на чемпионате мира по дзюдо в Дохе в весовой категории до 100 кг, отметив в телеграмме лидерские качества спортсмена.