Гладков сообщил об обстреле белгородского села Графовка со стороны Украины
Белгород, 13 мая 2023, 17:18 — REGNUM Село Графовка в Краснояружском районе обстреляно со стороны Украины, в результате повреждены дома, нарушено электро — и газоснабжение. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 13 мая в своём Telegram-канале.
Десять частных домов повреждены осколками украинских снарядов. Выбиты стёкла, посечены фасады, крыши и заборы, повреждена одна хозяйственная постройка.
«В селе нарушено электро — и газоснабжение», — написал Гладков.
Среди жителей пострадавших нет, продолжается подомовой обход территории.
Ранее губернатор сообщил о ночном обстреле села Муром в Шебекинском районе. Украинский артиллерийский снаряд попал во двор частного жилого дома, причинив разрушения.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая над частными домами в Белгородском районе взорвались два беспилотника. Пострадавших не было, в двух домах выбило окна, осколками посекло заборы и автомобиль.