Белгород, 13 мая, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Село Графовка в Краснояружском районе обстреляно со стороны Украины, в результате повреждены дома, нарушено электро — и газоснабжение. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 13 мая в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел

Десять частных домов повреждены осколками украинских снарядов. Выбиты стёкла, посечены фасады, крыши и заборы, повреждена одна хозяйственная постройка.

«В селе нарушено электро — и газоснабжение», — написал Гладков.

Среди жителей пострадавших нет, продолжается подомовой обход территории.

Ранее губернатор сообщил о ночном обстреле села Муром в Шебекинском районе. Украинский артиллерийский снаряд попал во двор частного жилого дома, причинив разрушения.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая над частными домами в Белгородском районе взорвались два беспилотника. Пострадавших не было, в двух домах выбило окна, осколками посекло заборы и автомобиль.