Киев, , 17:06 — REGNUM Япония закупит для Украины оборудование для трансформаторных подстанций на сумму около $40 млн. Об этом 13 мая сообщили в энергетической компании «Укрэнерго».

Трансформатор © IMAGO/Global Look Press

«Большой пакет долгосрочной помощи в поддержку энергосистемы предоставило правительство Японии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках грантового соглашения между японским агентством международного сотрудничества (JICA) и правительством Украины будет закуплено и передано оборудование для подстанций на сумму около $40 млн.

Начало поставок планируется на вторую половину 2023 года и продлится до 2025-го в зависимости от сроков изготовления оборудования.

При этом «Укрэнерго» уже получило более 30 генераторов, которые являются страховочным механизмом для подстанций на случай возобновления массированных обстрелов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая министр обороны Украины Алексей Резников попросил Японию поставить ВСУ средства радиоэлектронной борьбы. Он также запросил у Токио оборудование для поражения беспилотников. При этом он заявил, что знает о конституционных ограничениях Японии на поставку оружия.