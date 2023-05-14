Москва, 14 мая, 2023, 09:25 — ИА Регнум. За последние пять лет сотрудники московского фармацевтического завода «Сервье» отправили на переработку более 260 т бумаги и картона. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Предприятие «Сервье» — это фармацевтический завод полного цикла,

«Столичные промпредприятия активно интегрируют современные экологические стандарты в свое производство. Например, на фармзаводе «Сервье» внедрены практики ответственного производства и потребления, применяются инновационные решения по эффективному использованию природных ресурсов, управлению отходами, осуществляется многоступенчатая очистка воды и воздуха», — отметил Овчинский. «Сервье» отправило всего 800 т сырья на переработку, подчеркнул он. 260 т из них — это бумага и картон, 130 т — деревянные палеты, а 8 т — металл.

Фармзавод участвует и в других экологических инициативах. Так, в апреле 2023 года совместно с благотворительный фондом «Второе дыхание» предприятие запустило акцию по сбору неиспользуемой одежды. Также «Сервье» уже более шести лет поддерживает проект «Добрые крышечки» одноименного движения и благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Компания уже передала на переработку более 270 килограммов пластиковых крышек.

Предприятие «Сервье» — это фармацевтический завод полного цикла, который выпускает препараты для лечения хронических неинфекционных заболеваний, а также хронических заболеваний вен. В 2016 году компании был присвоен статус промышленного комплекса, который предполагает значительные налоговые льготы.