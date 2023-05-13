Глава Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуар Сагалаев скончался на 77-м году жизни

Москва, , 16:58 — REGNUM Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей, журналист Эдуард Сагалаев умер на 77-м году жизни. Об этом 13 мая сообщил гендиректор ассоциации Александр Широких.

Эдуард Сагалаев © Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Да, умер сегодня», — сказал он РИА Новости, добавив, что причина смерти ему неизвестна.

Сагалаев родился в октябре 1946 года в Самарканде, в 1967 году окончил филологический факультет в Самаркандском госуниверситете.

Карьеру журналиста он начал в газете «Ленинский путь», позднее работал в «Комсомолец Узбекистана», на радиостанции «Юность», Гостелерадио. В 1996 году указом президента РФ Бориса Ельцина Сагалаев был назначен председателем Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК), а в 1999 году заместителем председателя совета директоров Общественного российского телевидения.

В 2021 году основал некоммерческую организацию «Фонд развития телерадиовещания, электронных СМИ и интернет-технологий «Фонд Эдуарда Сагалаева», в 2009 году стал худруком кабельного телеканала «Психология21».

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким журналиста. «Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким скончавшегося сегодня Эдуарда Сагалаева», — сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.