Москва, 13 мая, 2023, 16:55 — ИА Регнум. В Москве 13 мая температура достигла максимальных значений с начала 2023 года, сообщили в центре погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

«Как и ожидалось, в условиях солнечной и сухой, антициклональной погоды температура воздуха в столице достигла максимальных с начала года значений», — говорится в сообщении.

Так, температура в Москве достигла +22,3 °С, что на 0,2 °С выше предыдущего рекорда.

Как сообщало ИА REGNUM, ночь на 7 мая оказалась наиболее холодной в Московском регионе за последние 25 лет. На базовой столичной метеостанции ВДНХ столбик минимального термометра показывал –1,3 градуса.

Так, с момента основания станции с 1948 года минусовые температуры 7 мая отмечались только трижды (–1,4 °С — в 1953 году, –1,0 °С — в 1999 году и –1,3 °С — в 2023 году).