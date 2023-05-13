В России до конца года развернут систему ухода за участниками СВО и членами их семей

Москва, , 16:55 — REGNUM Систему долговременного ухода за участниками специальной военной операции и членами их семей развернут до конца года по всей России на базе фонда «Защитники отечества». Об этом 13 мая сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на семинаре для руководителей региональных филиалов фонда «Защитники отечества».

Раненый боец и сотрудники медицинского отряда в зоне СВО © Алексей Майшев/РИА Новости

«До конца года, мы должны будем по всей стране организовать систему долговременного ухода, которая сейчас есть у нас и работает в плановом режиме только в 36 субъектах, а до конца года мы её развернём по всей стране», — приводит «Интерфакс» её слова.

Голикова также отметила, что для дальнейшей работы фонда нужно будет отработать несколько новых подходов, которые будут применяться в практической работе фонда.

Как передавало ИА REGNUM, правительство России утвердило устав государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», он создан по инициативе президента. Определен перечень органов управления, порядок их формирования, компетенции и задачи, которые фонд должен выполнять. Фонд «Защитники Отечества» для поддержки ветеранов специальной военной операции и участников боевых действиях в Донбассе с 2014 года был создан по инициативе президента России Владимира Путина. Указ о его создании 3 апреля подписал глава государства.

Согласно подписанному президентом указу, работа фонда будет направлена на адресное сопровождение и помощь ветеранам СВО. Затронет работа фонда и лиц, принимавших участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР, ЛНР, воинских формирований и органов ДНР, ЛНР с 11 мая 2014 года.