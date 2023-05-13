Москва, 9 ноября, 2021, 22:56 — ИА Регнум. Телеканал «МУЗ-ТВ» провёл ребрендинг. Об этом 9 ноября сообщает издание Peopletalk.

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https://www.instagram.com/p/CV43xzJsYrN/

Телеканал сменил логотип — он избавился в нём от точек, вместо которых теперь три значка Play составляют форму буквы «М». Редизайн обусловлен 25-летием вещателя: «За это время в музыкальной индустрии многое поменялось… Поэтому главная цель масштабного ребрендинга — актуализировать бренд «Муз-ТВ», — объяснили представители компании.

Добавим, что для телеканала новый логотип станет восьмым по счёту. Предыдущий ребрендинг произошёл в 2018 году.