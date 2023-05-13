«Страна. ua» сообщила о пожаре в Киеве рядом с телевышкой

Киев, , 16:40 — REGNUM В Киеве произошёл пожар в районе телевышки. Об этом 13 мая сообщает украинское издание «Страна. ua» в Telegram-канале.

«О пожаре в районе телевышки в Киеве пишут местные паблики», — говорится в сообщении.

На опубликованных снимках и видео также видны клубы поднимающегося чёрного дыма. Другие подробности не приводятся.

Телебашня высотой 385 метров расположена в районе Сырец недалеко от центра Киева.

Ранее стало известно о взрывах в городе Никополе Днепропетровской области Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 13 мая воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской и Сумской областях Украины, в подконтрольных Киеву районах Херсонской области.

Ранее тревогу объявляли в Днепропетровской и Харьковской областях, на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области. Днём минобороны Украины сообщило о повреждении 175 объектов инфраструктуры за минувшие сутки.