УНИКС победил «Локомотив-Кубань» и упрочил лидерство в финале плей-офф Единой лиги ВТБ

Краснодар, , 16:33 — REGNUM Казанский УНИКС одержал победу над краснодарским клубом «Локомотив-Кубань» в четвёртом матче финальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ. Встреча прошла 13 мая в Краснодаре и завершилась в овертайме со счётом 90:88.

Матч «УНИКС» — «Локомотив-Кубань». Лига ВТБ © Максим Богодвид/РИА Новости

В начале третьей четверти «Локомотив» проигрывал с разницей в 21 очко, но смог сравнять счёт и перевести игру в овертайм.

Таким образом, УНИКС ведёт в серии — 1:1. Следующий матч состоится в Казани 16 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» во втором матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 79:76.