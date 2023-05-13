Епископ УПЦ Гедеон рассказал в Совбезе ООН о расправах над священниками на Украине

Киев, , 16:43 — REGNUM Киевский режим закрывает глаза на унижения и убийства священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ), на осквернение святынь. Об этом епископ УПЦ на покое, бывший наместник Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в Киеве Гедеон заявил в Совете Безопасности ООН.

Бывший наместник Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в Киеве Гедеон СТОЛИЧНЫЙ БЛАГОВЕСТНИК

Он подчеркнул, что УПЦ Московского патриархата на Украине унижают «всеми возможными и невозможными средствами». Так, противники церкви заводят собак в храмы и монастыри с тысячелетней историей, в том числе на территории Киево-Печерской лавры. В воскресной школе срывают и топчут рисунки детей с иконками, голубями и призывами к миру.

«Закрываются храмы, избивают и убивают священнослужителей, оскорбляют их невозможно. Не только это, но и святыни наши оскверняются», — сказал Гедеон на неформальной встрече СБ ООН по «формуле Арриа», посвящённой гонениям на УПЦ.

20 марта синод УПЦ освободил епископа Гедеона от должности наместника Десятинного монастыря в Киеве по состоянию здоровья. Власти Украины намерены снести часовню монастыря, которая построена на месте первого каменного храма Киевской Руси. Ранее киевский режим повторно аннулировал гражданство Гедеона, возвращённое ему по решению апелляционного суда.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине наблюдается самая масштабная в новейшей истории страны волна гонений на каноническую УПЦ. В ряде регионов власти запретили деятельность церкви из-за её связи с Россией. Храмы УПЦ отбирают и передают раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), священников привлекают к административной и уголовной ответственности. В ПЦУ пообещали проверять на «лояльность и патриотизм» священников, которые согласятся перейти под её юрисдикцию.