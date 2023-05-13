Хельсинки, , 16:27 — REGNUM Сотрудники пограничной службы России начали аннулировать визы граждан Финляндии. Об этом 13 мая сообщила газета Helsingin Sanomat.

Указатели направления на территории пропускного пункта «Ваалимаа» © Александр Демьянчук/ТАСС

По информации журналистов, с 11 мая несколько десятков граждан Финляндии не пропустили через границу России в пограничных пунктах Ваалимаа (с российской стороны Торфяновка) и Нуйямаа (Брусничное).

Отмечается, что финны зачастую приезжают в Россию в магазины и на автозаправки. По словам одного из жителей Кюменлааксо, утром 12 мая он поехал на заправку и за покупками в сторону Выборга. На российском погранпереходе у него попросили документы и попросили подождать. Затем мужчине вынесли бланки, в которых он должен был написать свой номер телефона, домашний адрес и пункт назначения в России, а также где он получил визу.

Отмечается, что мужчина купил визу у финской визовой компании и должен был указать приглашающую сторону в России, которой выступила одна из московских фирм. Поскольку её название было написано на русском языке, то мужчина не смог правильно написать имя пригласившего, так как знает русского языка.

В результате ему вернули паспорт, в котором на визе была поставлена печать «Аннулировано» пограничным управлением ФСБ по Ленинградской области, пишет издание. По словам местного жителя, он был в России 10 мая, тогда проблем с пересечением границы у него не возникло. Отмечается, что вместе с ним на погранпереходе Ваалимаа находились ещё трое граждан Финляндии, у которых также аннулировали визы. Согласно данным издания, что у обладателей двойного гражданства проблем с пограничниками не возникает.

Как передавало ИА REGNUM, сотрудники Федеральной службы безопасности России зафиксировали рост числа въезжающих из Литвы, Латвии, Финляндии, Польши и Эстонии. С января по март 2023 года количество въездов граждан Евросоюза в Россию увеличилось на 11,8% в сравнении с 2022 годом. В 2023 году жители европейских государств уже совершили 113,9 тысячи поездок в Россию, притом что в 2022 году этот показать составлял 101,9 тысячи поездок.

По словам главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса, власти Эстонии рассматривают возможность закрытия для автомобильного движения пограничного перехода с Россией «Койдула». По его словам, переход может быть закрыт после анализа автомобильного передвижения через границу между странами, который будет завершён в конце 2023 года. Глава ведомства отметил, что власти Эстонии решили рассмотреть вопрос о закрытии пограничного перехода в связи с резким сокращением числа пересечений границы, «плохими отношениями» с Москвой, а также ради экономии средств. Он добавил, что в случае закрытия «Койдула» попасть в страну на автомобиле можно будет через пункт пропуска «Лухамаа».