Хельсинки, 13 мая 2023, 16:27 — REGNUM Сотрудники пограничной службы России начали аннулировать визы граждан Финляндии. Об этом 13 мая сообщила газета Helsingin Sanomat.

Указатели направления на территории пропускного пункта «Ваалимаа»
Указатели направления на территории пропускного пункта «Ваалимаа»
© Александр Демьянчук/ТАСС

По информации журналистов, с 11 мая несколько десятков граждан Финляндии не пропустили через границу России в пограничных пунктах Ваалимаа (с российской стороны Торфяновка) и Нуйямаа (Брусничное).

Отмечается, что финны зачастую приезжают в Россию в магазины и на автозаправки. По словам одного из жителей Кюменлааксо, утром 12 мая он поехал на заправку и за покупками в сторону Выборга. На российском погранпереходе у него попросили документы и попросили подождать. Затем мужчине вынесли бланки, в которых он должен был написать свой номер телефона, домашний адрес и пункт назначения в России, а также где он получил визу.

Отмечается, что мужчина купил визу у финской визовой компании и должен был указать приглашающую сторону в России, которой выступила одна из московских фирм. Поскольку её название было написано на русском языке, то мужчина не смог правильно написать имя пригласившего, так как знает русского языка.

В результате ему вернули паспорт, в котором на визе была поставлена печать «Аннулировано» пограничным управлением ФСБ по Ленинградской области, пишет издание. По словам местного жителя, он был в России 10 мая, тогда проблем с пересечением границы у него не возникло. Отмечается, что вместе с ним на погранпереходе Ваалимаа находились ещё трое граждан Финляндии, у которых также аннулировали визы. Согласно данным издания, что у обладателей двойного гражданства проблем с пограничниками не возникает.

Как передавало ИА REGNUM, сотрудники Федеральной службы безопасности России зафиксировали рост числа въезжающих из Литвы, Латвии, Финляндии, Польши и Эстонии. С января по март 2023 года количество въездов граждан Евросоюза в Россию увеличилось на 11,8% в сравнении с 2022 годом. В 2023 году жители европейских государств уже совершили 113,9 тысячи поездок в Россию, притом что в 2022 году этот показать составлял 101,9 тысячи поездок.

По словам главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса, власти Эстонии рассматривают возможность закрытия для автомобильного движения пограничного перехода с Россией «Койдула». По его словам, переход может быть закрыт после анализа автомобильного передвижения через границу между странами, который будет завершён в конце 2023 года. Глава ведомства отметил, что власти Эстонии решили рассмотреть вопрос о закрытии пограничного перехода в связи с резким сокращением числа пересечений границы, «плохими отношениями» с Москвой, а также ради экономии средств. Он добавил, что в случае закрытия «Койдула» попасть в страну на автомобиле можно будет через пункт пропуска «Лухамаа».