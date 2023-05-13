Москва, 13 мая, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Российские войска сбили два украинских самолёта, которые нанесли 12 мая по Луганску удар британскими крылатыми ракетами Storm Shadow, сообщил 13 мая официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

РИА Новости Авиация в зоне СВО

«Двенадцатого мая около 18:30 мск боевыми самолётами Воздушных сил Украины был нанесён ракетный удар по предприятию полимерных изделий «Поли-Пак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам» в городе Луганске», — сообщил он на брифинге.

По словам официального представителя Минобороны РФ, для удара использовались поставленные киевскому режиму Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow, «вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам».

Конашенков добавил, что российские истребители сбили украинский Су-24, выпустивший ракеты, и прикрывавший его Миг-29.

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По информации Министерства обороны России, на территории луганских предприятий, по которым пришелся удар, начался пожар, ближайшие дома получили повреждения. Пострадали мирные жители.

Как сообщало ИА REGNUM, около 18:20 мск 12 мая в Луганске прогремело два взрыва. Очевидцы сообщали о поднимающемся густом чёрном дыме. Удар пришёлся по пустующим цехам предприятия по производству полимерных изделий «Поли-Пак», которое располагается на территории машиностроительного завода «100».

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что при ракетном обстреле шесть детей получили ранения. Четверым детям оказана медицинская помощь в полном объёме, двоих подростков в состоянии средней степени тяжести доставили в республиканскую детскую клиническую больницу.

Кроме того, в результате ракетных обстрелов пострадали административные здания предприятий, выбиты стёкла в шести жилых домах.