Два человека пострадали при обрушении перекрытия в торговом доме в центре Москвы

Москва, , 16:12 — REGNUM В городской усадьбе «Торговый дом Г. И. Хаджи-Консты» в центре Москвы обрушились перекрытия, сообщили 13 мая ТАСС в экстренных службах.

МЧС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В Большом Черкасском переулке, дом 4, строение 1, в торговом доме Г. И. Хаджи-Консты, который находится на реконструкции, произошло обрушение перекрытий на втором этаже», — сообщили в экстренных службах.

Там добавили, что обрушение произошло на площади 35 «квадратов». В результате происшествия пострадали двое рабочих.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте на стройке на западе столицы произошло обрушение, когда перекрытия заливали бетоном.

Вниз рухнули около 330 кубометров жидкого бетона весом 700 тонн без учета арматуры. В результате погиб один человек и двое пострадали.