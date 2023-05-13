«Спартак» сыграл вничью с «Химками» в матче 27-го тура РПЛ

Химки, Московская область, , 16:09 — REGNUM Подмосковные «Химки» сыграли вничью с московским «Спартаком» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 13 мая в Химках и завершилась со счётом 1:1.

Игрок ФК «Химки» Резиуан Мирзов © Алексей Филиппов/РИА Новости

На 23-й минуте полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов открыл счёт, а в конце первого тайма «Спартак» остался в меньшинстве после удаления хавбека Даниила Денисова. Играя в меньшинстве, футболисты «Спартака» сумели сравнять счёт. Отличился нападающий Александр Соболев на 56-й минуте.

В настоящее время «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 18 очков после 27 матчей. «Спартак» идёт на четвёртом месте с 50 очками.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая «Урал» одержал победу над «Оренбургом» в матче 27-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.