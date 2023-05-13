Клинцы, Брянская область, 13 мая, 2023, 16:08 — ИА Регнум. В Клинцах Брянской области 13 мая упал вертолёт Ми-8, сообщили в экстренных службах. Находившиеся на борту двое пилотов погибли.

Dmitry Terekhov Вертолёт Ми-8

Очевидцы сообщали, что перед крушением вертолёт долго летал над Клинцами, сделав несколько кругов. Ми-8 упал в частном секторе. На видеозаписях видно, что вертолёт взорвался в воздухе. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В результате происшествия на земле пострадала одна местная жительница, рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Пострадавшую доставили в больницу, ей оказана вся необходимая помощь.

«Сегодня в Клинцах произошло крушение вертолета. В результате происшествия среди гражданских есть один пострадавший — женщина. В настоящее время она доставлена в районную больницу, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.

Всего в результате крушения вертолёта было повреждено пять домовладений. Комиссия по оценке ущерба приступила к работе, на месте происшествия работают также сотрудники оперативных служб, отметил Богомаз.

Также 13 мая в Брянской области потерпел крушение истребитель-бомбардировщик Су-34. Самолёт упал недалеко от границы с Украиной. Сотрудники оперативных служб находятся на месте катастрофы.