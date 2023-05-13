В Челябинске «Мерседес» на скорости влетел в подземный переход, пострадали трое

Челябинск, , 16:03 — REGNUM Водитель автомобиля Mercedes на полной скорости влетел в подземный переход в Челябинске, в результате он сам и два его пассажира получили травмы. Об этом сообщили 13 мая журналистам в городском управлении ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла в 02:20 по местному времени (00:20 мск) на проспекте Победы. Водитель 1998 года рождения наехал на металлическое ограждение, после чего автомобиль опрокинулся в подземный переход. Помимо самого водителя, травмы получили его пассажиры — молодые люди 2000-го и 2003 годов рождения.

В Сеть попало видео с моментом аварии. На кадрах видно, что белый «Мерседес» на полной скорости движется прямо к спуску в переход, а из-под колёс летят искры.

Утром того же дня на улице Марченко в Челябинске столкнулись автомобили Volvo и Volkswagen. Первая машина отлетела на остановку, задев пешеходов. По данным ГИБДД, травмы получили оба водителя и два пешехода.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 12 мая в Москве разбился на машине бывший футболист «Спартака», «Химок» и «Динамо» Александр Каракин. Его автомобиль Nissan GTR на полной скорости влетел в отбойник во время уличных гонок. Каракин скончался в больнице, тяжёлые травмы получил находившийся с ним оператор.