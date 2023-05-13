Алаудинов: поставленные Украине новые танки горят так же красиво, как и прежние

Москва, , 16:04 — REGNUM Новые танки, поставленные на Украину, горят так же красиво, как и прежние, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в своём Telegram-канале.

Уничтоженная техника ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Никакой сверхъестественной силы у этих танков нет. Для содержания (обслуживания) этих танков Украине придется потратить все зарубежные кредиты. Что, впрочем, для нас очень хорошо», — отметил он.

Командир спецназа «Ахмат» признал, что «некоторым нашим подразделениям пришлось тяжело на своих участках». Но, по его словам, самое важное — то, что «противник не имеет таких ресурсов, которые могли бы поменять исход этой войны в свою пользу».

«Тех сил и средств, которые сегодня собраны на Украине, — недостаточно для того, чтобы повергнуть Россию. Это однозначно», — уверен военнослужащий.

Ранее журнал Der Spiegel сообщил, что Берлин «в ближайшие недели и месяцы» направит Киеву самый большой пакет военной помощи. В него войдут 20 БМП Marder, 30 танков Leopard 1, четыре зенитно-ракетных комплекса IRIS-T-SLM (12 пусковых установок и сотни ракет), 200 разведывательных беспилотников, 100 боевых машин, 100 автомобилей тылового обеспечения и большой запас боеприпасов. Кроме того, после снятия с консервации ВСУ передадут 15 зенитных комплексов Gepard.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мае пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США и европейские государства НАТО фактически вступили в конфликт с Россией, поставляя киевскому режиму вооружения, амуницию и боеприпасы, а также финансируя его. Он отметил, что вооружение становится более мощным и дальнобойным.

В марте глава МИД Сергей Лавров назвал любые грузы с вооружениями для Киева, прибывающие на украинскую территорию, законной целью для российских военных.