Берлин, 13 мая, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский 14 мая посетит Германию, где ему вручат премию имени Карла Великого. Об этом 13 мая сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По информации агентства, Зеленский посетит Германию в воскресенье, чтобы «от имени украинского народа принять престижную премию имени Карла Великого». Эта премия присуждается ежегодно «за вклад в объединение Европы».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая Зеленский прибыл в Рим, где встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой, а затем проведёт переговоры с премьером страны Джорджей Мелони. Кроме этого, его примет папа Римский Франциск.

Ранее стало известно, что власти Германии, предположительно, объявят о новом пакете помощи Украине 14 мая. Берлин намерен в ближайшие месяцы направить Киеву военную технику на €2,7 млрд, в том числе 20 дополнительных БМП Marder, 200 разведывательных беспилотников, 30 танков Leopard 1, системы противовоздушной обороны IRIS-T, транспортные средства и боеприпасы.