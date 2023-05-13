Киев, 13 мая, 2023, 15:46 — ИА Регнум. У российской армии есть существенные преимущества, осложняющие возможности для наступления ВСУ. Об этом 13 мая заявил украинский генерал Сергей Кривонос в интервью телеканалу «Прямой».

РИА Новости Военнослужащие России

«На деле мы имеем дело с мощной страной с сильной экономикой, имеем дело с великой российской армией», — сказал Кривонос.

По его словам, вопрос даже не в подготовке российских бойцов, которая тоже достаточно высокая, а в численном превосходстве Вооружённых сил РФ.

Он также отметил преимущество России в авиации и артиллерии и добавил, что трезво смотрит на ситуацию: киевскому режиму вряд ли удастся когда-нибудь достичь своих целей.

По мнению украинского военного, Запад не передал Киеву обещанное количество техники, что ещё сильнее осложняет положение ВСУ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский заявил, что ВСУ нужно больше времени для подготовки наступления, а если украинская армия начнёт действовать прямо сейчас, то понесёт большие потери в живой силе. По его словам, с теми силами, которые есть у ВСУ, Киев может идти вперёд, но при этом может потерять много людей, что является неприемлемым. Президент Украины уточнил, что Киеву нужно подождать и потратить на подготовку немного больше времени.

The New York Times написало о том, что Зеленский своими словами о том, что украинская армия пока не готова к наступлению и ей нужно больше времени, отправил послание Западу о возможном провале планируемого удара.