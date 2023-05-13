Богомаз: в результате падения вертолёта Ми-8 в Брянской области пострадала женщина

Брянск, , 15:51 — REGNUM В результате крушения вертолёта Ми-8 в Клинцах Брянской области пострадала женщина, она доставлена в медучреждение. Об этом написал в своём Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

Вертолет Ми-8 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В результате происшествия среди гражданских есть один пострадавший — женщина», — написал Богомаз, добавив, что пострадавшую доставили в районную больницу, врачи ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Глава региона отметил, что в результате крушения вертолёта в Клинцах было повреждено пять домовладений. В настоящее время комиссия по оценке ущерба приступила к работе. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Как передавало ИА REGNUM, в результате падения вертолёта Ми-8 в Брянской области погибли два человека. По словам очевидца, перед падением вертолёт долго кружил над городом Клинцы, после рухнул в частном секторе.

В городе Клинцы обнаружены обломки упавшего вертолёта. В Сети появились видеозаписи с вертолётом, потерпевшим крушение в Брянской области.