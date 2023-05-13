Санкт-Петербург, 13 мая, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Следующим шагом для обеспечения безопасности российской экономики «по сути в условиях войны» должна стать национализация основных отраслей экономики, заявил 13 мая в ходе выступления на Международном Петербургском юридическом форуме глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

«Мы говорим по сути об экономической безопасности в условиях войны. Следующая ступень — давайте пойдем по пути национализации основных отраслей нашей экономики», — сказал Бастрыкин.

Как сообщалось ранее, в своём выступлении Бастрыкин также заявил, что российские корпорации, выполняя оборонзаказ, допускают факты коррупции и воровства. «Дальше уже просто ехать некуда», — отметил глава Следственного комитета.

В ноябре 2022 года депутаты Госдумы от «Справедливой России» сообщили о подготовке законопроектов о национализации активов иностранных юридических и физических лиц. К этой мере было предложено прибегать в случае, если похищенные Западом российские средства будут направляться Украине, в том числе ВСУ.

Также в ноябре 2022 года лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил провести в России референдум об аннулировании итогов приватизации и смене экономического курса страны. Необходимо принять «бюджет победы», поставив заслон вывозу капиталов за рубеж, пересмотрев систему налогов и национализировав стратегические отрасли экономики, сказал Зюганов о национализации активов иностранных юридических и физических лиц.