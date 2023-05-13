Саратов, 13 мая, 2023, 15:26 — ИА Регнум. После гибели пожилой женщины и ребенка в городском парке Саратова вырубят 15 деревьев. Об этом 13 мая сообщило издание sarinform.ru.

Алексей Кушниренко/ТАСС Вырубка деревьев

По информации журналистов, такое решение приняла муниципальная «зелёная комиссия», которая занимается выдачей разрешений на рубку и обрезку деревьев, соответствующее заявление на вырубку подал арендатор территории городского парка ООО «Квартал». Уточняется, что помимо этого в парке обрежут три дерева.

Как передавало ИА REGNUM, в Саратове в результате падения дерева в городском парке погибли женщина и ребёнок, ещё двое детей были доставлены в больницу. В СМИ сообщили о том, что пострадала также женщина, то есть в результате происшествия пострадали три человека.

В декабре 2022 года почти 150 деревьев упали из-за сильного снегопада в городе Курске. Часть из них под тяжестью снега были вывернуты с корнем.