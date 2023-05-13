Рим, 13 мая, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Словакии Алексом Молчаном в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Риме. Встреча продолжалась 1 час и 19 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4.

si.robi Андрей Рублев

Рублёв два раза подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету его соперника один эйс, одна ошибка на подаче и два нереализованных брейка.

Таким образом, Рублёв вышел в третий круг турнира, в котором сыграет с победителем матча Гидо Пелья (Аргентина) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов выиграли турнир «Мастерс» в Мадриде в парном разряде. В финале их соперниками были Рохан Бопанна из Индии и Мэттью Эбден из Австралии. Матч завершился со счётом 6:3, 3:6, 10:3.