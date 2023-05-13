Нью-Йорк, США, 13 мая, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Российские подводные лодки представляют серьёзную угрозу Североатлантическому альянсу (НАТО) и странам Запада, пишет 13 мая Newsweek.

ВМФ России Подводная лодка «Волхов»

В публикации отмечается, что противолодочные возможности НАТО «атрофировались после окончания холодной войны, а также по мере того, как внимание было отвлечено на другие темы».

По данным издания, российские подводные лодки недавно были замечены на «странных маршрутах», в том числе у побережья США, что подчёркивает уязвимость НАТО перед «подводной войной».

«И США, и их союзники по НАТО пытаются уравновесить чашу весов в этой гонке вооружений против Москвы, которая может нанести удары по любой точке США», — говорится в статье.

Если исключить ядерное оружие, российские подводные лодки — это самая большая угроза, которую Россия представляет для НАТО, заключается в статье.

Ранее сотрудник аналитического центра Polar Research and Policy Initiative Дуэйн Райан Менезес высказывал мнение, что российские подводные лодки могут перерезать британские подводные кабели связи, соединяющие остров с остальным миром.

Такая атака, уточнил Менезес, приведёт к тому, что отключится интернет, а также прекратят работу больницы, банки и учебные заведения. Британия зависит от полутысячи кабелей, а их общая длина составляет более миллиона километров, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ФСБ, сетевая инфраструктура Украины задействуется подразделениями наступательных киберопераций стран Запада, позволяя им скрыто применять новые виды кибероружия против России.

В ходе анализа выявленных компьютерных угроз специалисты получили данные, которые свидетельствуют об использовании США и странами НАТО украинской территории для проведения массированных компьютерных атак на российские объекты гражданского назначения.