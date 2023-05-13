Москва, , 15:21 — REGNUM Региональные программы социально-экономического развития новых регионов России подписаны. Об этом 13 мая написал в своём Telegram-канале заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин © Павел Бедняков/РИА Новости

Он отметил, что региональные программы социально-экономического развития новых регионов были рассмотрены на очередном заседании штаба с главами этих субъектов РФ.

«Обсудили с ними региональные программы социально-экономического развития. Они уже подписаны», — написал вице-премьер, добавив, что предусмотренные в программах мероприятия синхронизированы с федеральным документом и направлены на поддержку и развитие социальной сферы и экономики, а также на строительство и восстановление дорог, коммунальной инфраструктуры, жилья, объектов спорта, образования, культуры, здравоохранения.

Хуснуллин отметил, что особое внимание было уделено созданию и сохранению рабочих мест, а также запуску производств, повышению уровня зарплат, обеспечению жителей новых регионов всеми мерами государственной социальной поддержки, оказанию образовательных и медицинских услуг.

Политик обратил внимание на то, что эти меры позволят интегрировать новые регионы в правовое, экономическое, культурное, образовательное пространство России, повысить уровень жизни граждан новых субъектов Российской Федерации до среднероссийских показателей к 2030 году.

Как передавало ИА REGNUM, Хуснуллин раскрыл в своём Telegram-канале подробности программы социально-экономического развития новых регионов России. Ключевой задачей программы вице-премьер назвал повышение качества жизни людей. Для этого, по его мнению, необходимо не только восстановить объекты, но и развивать экономику.

Он уточнил, что программа предусматривает перезапуск работы ключевых отраслей, развитие промышленности и сельского хозяйства, повышение уровня оплаты труда бюджетников, профориентацию молодежи, выплату пенсий, материнского капитала и других пособий.

По словам Хуснуллина, все основные региональные дороги на территории новых субъектов России планируется привести в нормативное состояние в течение трёх лет.

Он также отметил, что Артёмовск повреждён, однако восстановить его можно. Хуснуллин уточнил, что восстановительные работы начнутся, как только позволит оперативная обстановка.