Москва, 13 мая, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Радиолокационная станция наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300 уничтожена на территории ДНР. Об этом официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 13 мая на брифинге.

Mil.ru С-300

Он уточнил, что российские войска уничтожили украинскую РЛС у населённого пункта Новодмитровка.

Кроме того, командно-наблюдательный пункт батальона 5-й штурмовой бригады ВСУ поражён у населённого пункта Красное в ДНР. Под городом Запорожье уничтожены склад авиационных ракет и хранилище топлива.

Российские авиация и артиллерия за минувшие сутки поразили 74 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 114 районах.

Как сообщало ИА REGNUM, потери ВСУ на донецком направлении за сутки превысили 285 человек. Также украинские войска потеряли два танка, три боевые машины пехоты, четыре бронетранспортёра, четыре автомобиля, две самоходных гаубицы «Акация», самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30.