Горловка, ДНР, , 14:48 — REGNUM В результате обстрелов ВСУ Горловки повреждены здание банка и вход в городскую администрацию, сообщил 13 мая мэр города Иван Приходько.

Обстрел ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Вследствие обстрела центра Горловки со стороны ВФУ поврежден банк напротив администрации города по проспекту Победы. Фиксируется задымление», — написал он в Telegram-канале.

Он также добавил, что вход в городскую администрацию поврежден в результате разрыва украинского снаряда.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая ВСУ обстреляли центр города Горловки в ДНР, снаряды попали на территорию Богоявленского кафедрального собора.

Отметим, что 11 мая ВСУ выпустили по центру Горловки семь ракет из реактивных систем залпового огня «Град». Приходько уточнил, что в результате инцидента пострадало большое количество мирных жителей и погиб один человек.