В Горловке из-за обстрела ВСУ повреждены здания банка и администрации
Горловка, ДНР, 13 мая, 2023, 14:48 — ИА Регнум. В результате обстрелов ВСУ Горловки повреждены здание банка и вход в городскую администрацию, сообщил 13 мая мэр города Иван Приходько.
«Вследствие обстрела центра Горловки со стороны ВФУ поврежден банк напротив администрации города по проспекту Победы. Фиксируется задымление», — написал он в Telegram-канале.
Он также добавил, что вход в городскую администрацию поврежден в результате разрыва украинского снаряда.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая ВСУ обстреляли центр города Горловки в ДНР, снаряды попали на территорию Богоявленского кафедрального собора.
Отметим, что 11 мая ВСУ выпустили по центру Горловки семь ракет из реактивных систем залпового огня «Град». Приходько уточнил, что в результате инцидента пострадало большое количество мирных жителей и погиб один человек.