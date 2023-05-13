Екатеринбург, 13 мая, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Екатеринбургский «Урал» одержал победу над «Оренбургом» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 13 мая в Екатеринбурге и завершилась со счётом 2:1.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

На 62-й минуте нападающий «Урала» Александр Юшин вывел свою команду вперёд. На 83-й — форвард «Оренбурга» Владимир Обухов восстановил равновесие в счёте. Победу «Уралу» принёс автогол полузащитника «Оренбурга» Кирилла Капленко на 89-й минуте игры.

В настоящее время «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 30 очков после 27 матчей. «Оренбург» идёт на восьмом месте с 39 очками.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая московский «Локомотив» одержал победу над «Сочи» в матче 26-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0.